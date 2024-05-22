Зеленский заподозрил, что ему не все рассказывают о войне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Слово и дело

Президент Владимир Зеленский получает не всю информацию о сегодняшней ситуации на фронте. Генералы ВСУ держат главу государства в "теплой информационной ванне".

Об этом пишут аналитики издания The Economist.

Читайте также:

Ситуация на фронте и реакция Зеленского

Издание пишет, что на сегодняшний день есть много вопросов к украинским генералам и командирам. Несмотря на то, что ВСУ удалось остановить продвижение врага в Харьковской области, остался вопрос, почему россиянам так легко удалось прорвать оборону на этом направлении.

"Бойцы на передовой обвиняют в саботаже и украшении действительности местные власти, которые за полтора года не построили минные заграждения и оборонные сооружения. По словам одного из чиновников, Владимир Зеленский уже начал подозревать, что не получает всей информации с фронта", — отметили журналисты.

В интервью The Economist командир спецназовцев Денис Ярославский подчеркнул, что в боях в Харьковской области практически не было первой линии обороны и фортификаций.

"Украинская государственная модель управления на региональном уровне ничем не отличается от российской. Руководители на местах скрывают поступающую в Киев информацию о своих провалах в управлении… Они создают президенту параллельную реальность, которая не соответствует событиям в реальном секторе", — говорится в материале.

Напомним, 10 мая российская армия начала новое наступление на севере Харьковской области. В настоящее время в регионе крайне напряженная ситуация.

Враг постоянно обстреливает территорию Харьковской области и пытается продвигаться по региону.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин заявил, что у армии России якобы нет планов захвата Харькова.