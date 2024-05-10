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Зеленський прокоментував наступ Росії на Харківщині та прозвітував щодо оборони напрямку

10 травня 2024 21:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський прокоментував наступ Росії на Харківщині та прозвітував щодо оборони напрямку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 10 травня, заявив, що росіяни спробували розширити операції проти України. Тому ухвалено рішення відправити більше українських сил на Харківський напрямок.

Про це Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

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Звернення Зеленського до українців 10 травня

"Головне — Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту", — зазначив президент.

Він заявив, що на Харківський напрямок додадуть більше українських сил. Захисники по лінії державного кордону і по всій лінії фронту будуть знищувати окупанта, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри.

Зеленський розповів, що сьогодні двічі заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Також він постійно на звʼязку і з міністром оборони Рустемом Умєровим, аби забезпечити все необхідне для захисту українських позицій.

"Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України", — зауважив він.

Гарант наголосив на важливості підтримки воїнів від партнерів у вигляді вчасних постачань. Він подякував кожному лідеру, який сприймає ситуацію саме так.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вночі 10 травня ворог розпочав новий наступ на півночі Харківської області. 

За словами журналіста Юрія Бутусова, окупантам вдалося захопити чотири селища на прикордонні — Стрілече, Красне, Пильне та Борисівку.

Крім того, Генштаб повідомив про нарощування військ ворога поблизу кордону з Україною у Сумській області.

Володимир Зеленський
Харків
Харківська область
окупанти
війна в Україні
фронт
наступ

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