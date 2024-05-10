Зеленський прокоментував наступ Росії на Харківщині та прозвітував щодо оборони напрямку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 10 травня, заявив, що росіяни спробували розширити операції проти України. Тому ухвалено рішення відправити більше українських сил на Харківський напрямок.

Про це Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

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"Головне — Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту", — зазначив президент.

Він заявив, що на Харківський напрямок додадуть більше українських сил. Захисники по лінії державного кордону і по всій лінії фронту будуть знищувати окупанта, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри.

Зеленський розповів, що сьогодні двічі заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Також він постійно на звʼязку і з міністром оборони Рустемом Умєровим, аби забезпечити все необхідне для захисту українських позицій.

"Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України", — зауважив він.

Гарант наголосив на важливості підтримки воїнів від партнерів у вигляді вчасних постачань. Він подякував кожному лідеру, який сприймає ситуацію саме так.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вночі 10 травня ворог розпочав новий наступ на півночі Харківської області.

За словами журналіста Юрія Бутусова, окупантам вдалося захопити чотири селища на прикордонні — Стрілече, Красне, Пильне та Борисівку.