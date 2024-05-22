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Зеленський підозрює генералів ЗСУ у наданні неправдивих даних про фронт — The Economist

22 травня 2024 10:35
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Зеленський запідозрив, що йому не все розповідають про війну
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Слово і діло
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Президент Володимир Зеленський отримує не всю інформацію про сьогоднішню ситуацію на фронті.  Генерали ЗСУ тримають главу держави  у "теплій інформаційній ванні".

Про це пишуть аналітики видання The Economist.

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Видання пише, що сьогодні є багато запитань до українських генералів та командирів. Не дивлячись на те, що ЗСУ вдалось зупинити просування ворога у Харківській області, залишилось питання, а чому росіянам так легко вдалося прорвати оборону на цьому напрямку.

"Бійці на передовій звинувачують у саботажі та прикрашанні дійсності місцеву владу, яка за півтора року не побудувала мінні загородження та оборонні споруди. За словами одного з урядовців, Володимир Зеленський уже почав підозрювати, що не отримує всієї інформації з фронту", — зазначили журналісти. 

В інтерв'ю The Economist командир спецпризначенців Денис Ярославський наголосив, що у боях на Харківщині практично не було першої лінії оборони та фортифікацій. 

"Українська державна модель управління на регіональному рівні нічим не відрізняється від російської. Керівники на місцях приховують інформацію, що надходить до Києва, про свої провали в управлінні… Вони створюють президенту паралельну реальність, яка не відповідає подіям у реальному секторі", — йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, 10 травня російська армія розпочала новий наступ на півночі Харківської області. Нині у регіоні вкрай напружена ситуація.

Ворог постійно обстрілює територію Харківщини та намагається просуватися регіоном. 

Тим часом російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія Росії нібито не має планів захоплення Харкова

Володимир Зеленський
Харків
Харківська область
обстріли
політики
війна в Україні

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