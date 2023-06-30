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Зеленский подписал закон об отпусках и выплатах военным

30 июня 2023 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский подписал закон об отпусках и выплатах военным
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9342. Он предусматривает отпуск и доплату для военных.

Об этом говорится в карточке законопроекта.

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Доплаты для военных

В законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения" говорится, что военным ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс грн.

Доплаты срочникам оставили 6 000 грн/мес, а курсантам — 2 350 грн/мес. Этот порядок определен КМУ.

Отпуск для военных

Законопроект вводит обновленные сроки отпусков для военных: до 30 дней ежегодная, а также до 10 дней по семейным обстоятельствам для курсантов.

Что известно о доплатах

С началом полномасштабной войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля этого года это было отменено. Сейчас же дополнительные выплаты вернули.

Также мы писали, что в Украине уровень денежного обеспечения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины зависит от ряда факторов. В частности, больше платят командирам.

В Верховной Раде Украины (ВРУ) в рамках рабочей группы проходит обсуждение новой системы доплат для военнослужащих. Повышения коснутся нескольких категорий бойцов.

Добавим, юрист Сергей Савинский рассказал, когда бойцам перестают выплачивать доплаты.

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