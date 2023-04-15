Зеленский подписал закон о защите пенсионных прав в условиях войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Пресс-служба Офиса Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2981-ІХ о защите пенсионных прав для граждан, проживающих на территории временно оккупированных территорий (ТОТ) или в зонах боевых действий. Закон определяет порядок назначения пенсии в условиях, когда граждане не могут нормально обратиться в органы Пенсионного фонда для оформления пенсии.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

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Согласно закону, пенсия будет назначаться независимо от даты обращения в течение действия военного положения и через три месяца после его прекращения или отмены. Для разных категорий получателей пенсии существуют разные условия назначения пенсии:

для получателей пенсии по возрасту — со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

для получателей пенсии в связи с инвалидностью — со дня установления инвалидности;

для получателей пенсии в связи с потерей кормильца — со дня, следующего за днем смерти кормильца;

для получателей пенсии за выслугу лет — со дня, следующего за днем увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Закон также распространяется на граждан, проживавших на ТОТ или в зонах боевых действий, которые покинули эти территории. Это позволит защитить пенсионные права граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации из-за конфликта в их регионе.

Напомним, в июле 2023 года ожидается очередное повышение выплат для еще одной категории пенсионеров. Пенсии должны повыситься почти на 20%.

Ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о деталях финансирования пенсий в марте текущего года, когда была проведена масштабная индексация выплат. Украинцам в этом месяце направили 57,6 млрд гривен.

Также мы писали, что на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 миллиардов гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.