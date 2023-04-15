Зеленський підписав закон про захист пенсійних прав за умовах війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Пресслужба Офісу Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2981-ІХ щодо захисту пенсійних прав для громадян, які проживають на території тимчасово окупованих територій (ТОТ) або в зонах бойових дій. Закон визначає порядок призначення пенсії за умов, коли громадяни не можуть нормально звернутися до органів Пенсійного фонду для оформлення пенсії.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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Відповідно до закону, пенсія призначатиметься незалежно від дати звернення протягом дії воєнного стану та через три місяці після його припинення чи скасування. Для різних категорій пенсіонерів існують різні умови призначення пенсії:

для одержувачів пенсії за віком — від дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку;

для одержувачів пенсії у зв'язку з інвалідністю — з дня встановлення інвалідності;

для одержувачів пенсії у зв'язку із втратою годувальника — з дня, наступного за днем смерті годувальника;

для одержувачів пенсії за вислугу років — з дня, що настає за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Закон також поширюється на громадян, які мешкали на ТОТ або в зонах бойових дій, які покинули ці території. Це дозволить захистити пенсійні права громадян, які перебувають у скрутній життєвій ситуації через конфлікт у їхньому регіоні.

Нагадаємо, у липні 2023 року очікується чергове підвищення виплат для ще однієї категорії пенсіонерів. Пенсії мають підвищитися майже на 20%.

Раніше Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про деталі фінансування пенсій у березні поточного року, коли була проведена масштабна індексація виплат. Українцям цього місяця спрямували 57,6 млрд гривень.

Також ми писали, що на виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року.