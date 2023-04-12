"Это Россия, какова она есть": Зеленский о видео жестокой казни украинского военного

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал видео казни украинского военного российским оккупантом. Он подчеркнул, что захватчики будут отвечать за свои преступления.

Соответствующее обращение появилось на страницах Владимира Зеленского в соцсетях.

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Зеленский призвал мировое сообщество отреагировать на очередное преступление российских оккупантов. Он подчеркнул, что никто в мире не должен игнорировать, как легко россияне убивают.

Президент подчеркнул, что мир должен увидеть видео, как россияне убивают пленника. Зеленский отметил, что на этом видео изображена Россия, какой она есть. Для оккупантов нет людей — им безразлично на сыновей, братьев и детей.

Он отметил, что Россия пытается сделать такую привычку уничтожать жизнь новой нормой.

"Это не случайность, это не эпизод. Так было раньше, так было в Буче. Тысячи раз. Каждый должен реагировать, каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдет время. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийц. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террору", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что мировые лидеры должны отреагировать сейчас на такую жестокость и усилить поддержку Украины.

"Сейчас нужно действовать. И нам в Украине максимально сосредоточиться на фронте — максимально помогать, играть оккупанта с нашей земли. Главная цель победить. Главная цель в Украине — прочность, чтобы победить. Разгром оккупантов, приговор убийцам, трибунал государству-злу. Вечная память каждому человеку, чью жизнь унес этот российский террор" — сказал он.

Напомним, в сети появилось видео, как российский военный отрезает голову пленному военному ВСУ.

После того как в сети появилось видео с казнью украинского военнопленного российскими оккупантами, в Международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что россияне совершали подобные преступления неоднократно, начиная с 2014 года. Причем жертвами оккупантов были не только военные, но и гражданские люди.