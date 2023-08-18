Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский подписал законопроекты, освобождающие от НДС товары для ВСУ arrow

Зеленский подписал законопроекты, освобождающие от НДС товары для ВСУ

18 августа 2023 16:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский подписал законопроекты, освобождающие от НДС товары для ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от мыта и НДС некоторые товары для нужд ВСУ. Соответствующие законопроекты подписал глава государства сегодня, 18 августа.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Читайте также:

Предусматривающие законопроекты

Следовательно, речь идет о законопроектах 9467 и 9468. Согласно им, освобождению от НДС и мыта подлежат военные моноочки, дальномеры и антидроновые ружья.

null
Сообщение нардепа. Фото: скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что две пусковые установки IRIS-T уже находятся в Украине. Как известно, это оружие входит в новый пакет помощи Германии.

Также 17 августа глава государства подписал указ об увольнении всех областных военкомов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

День Независимости Украины. История первого украинского корабля в Крыму

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз