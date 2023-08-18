Зеленский подписал законопроекты, освобождающие от НДС товары для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от мыта и НДС некоторые товары для нужд ВСУ. Соответствующие законопроекты подписал глава государства сегодня, 18 августа.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Следовательно, речь идет о законопроектах 9467 и 9468. Согласно им, освобождению от НДС и мыта подлежат военные моноочки, дальномеры и антидроновые ружья.

Сообщение нардепа. Фото: скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что две пусковые установки IRIS-T уже находятся в Украине. Как известно, это оружие входит в новый пакет помощи Германии.

Также 17 августа глава государства подписал указ об увольнении всех областных военкомов.