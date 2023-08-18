Зеленський підписав законопроєкти, які звільняють від ПДВ товари для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський звільнив від мита та ПДВ деякі товари для потреб ЗСУ. Відповідні законопроєкти підписав глава держави сьогодні, 18 серпня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Відтак, йдеться про законопроєкти 9467 та 9468. Згідно з ними, звільненню від ПДВ та мита підлягають військові монокуляри, далекоміри та антидронові рушниці.

Повідомлення нардепа. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що дві пускові установки IRIS-T вже в Україні. Як відомо, ця зброя входить у новий пакет допомоги від Німеччини.

Також 17 серпня глава держави підписав указ щодо звільнення всіх обласних військкомів.