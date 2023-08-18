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Зеленський підписав законопроєкти, які звільняють від ПДВ товари для ЗСУ

18 серпня 2023 16:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський підписав законопроєкти, які звільняють від ПДВ товари для ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський звільнив від мита та ПДВ деякі товари для потреб ЗСУ. Відповідні законопроєкти підписав глава держави сьогодні, 18 серпня. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

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Відтак, йдеться про законопроєкти 9467 та 9468. Згідно з ними, звільненню від ПДВ та мита підлягають військові монокуляри, далекоміри та антидронові рушниці.

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Повідомлення нардепа. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що дві пускові установки IRIS-T вже в Україні. Як відомо, ця зброя входить у новий пакет допомоги від Німеччини.

Також 17 серпня глава держави підписав указ щодо звільнення всіх обласних військкомів.

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