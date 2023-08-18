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Зеленський розповів, що пускові установки IRIS-Т від Німеччини вже в Україні

18 серпня 2023 03:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зеленський розповів, що пускові установки IRIS-Т від Німеччини вже в Україні
Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції на саміті лідерів НАТО у Вільнюсі. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дві пускові установки IRIS-T вже в Україні. Як відомо, ця зброя входить у новий пакет допомоги від Німеччини.

Про це Зеленський повідомив під час вечірнього відеозвернення.

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"Сьогодні хочу особливо відзначити нашу співпрацю з Німеччиною. Крок за кроком виконуються наші домовленості з паном канцлером Шольцом. Дві нові пускові установки IRIS-Т доставлені в Україну", — повідомив президент.

Він зазначив, що це потужна зброя, що дуже потрібна Україні.

"Дякую, Німеччино, за допомогу в захисті від російського терору!" — додав український лідер.

Нагадаємо, що вчора, 17 серпня, президент України Володимир Зеленський наказав змінити керівний склад обласних ТЦК. Окрім цього, глава держава підписав ключовий закон, що потрібен для переговорів із ЄС про вступ України до Союзу.

Також ми писали, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Країна отримає пускові установки для посилення протиповітряної оборони IRIS-T SLS, переносні радари та інше.

Додамо, що уряд Німеччини заклав 5 млрд євро щорічної військової допомоги для України до 2027 року. Це рішення ще має затвердити парламент країни.

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