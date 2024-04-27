Зеленский после масштабных ночных обстрелов призвал партнеров предоставить ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к союзникам после ракетных обстрелов, совершенных Россией в ночь на 27 апреля. Он подчеркнул, что Украина нуждается в системах противовоздушной обороны.

Об этом Зеленский сказал в субботу, 27 апреля.

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Украине нужны системы ПВО

"Тридцать четыре российские ракеты за эту ночь. Часть удалось сбить. Но у мира есть все возможности, чтобы помочь сбивать каждую ракету и каждый дрон российских террористов", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это абсолютно реально. Единственное, что для этого нужно — чтобы политические решения и договоренности стали реальностью.

"Системы ПВО для Украины, достаточное количество и качество оружия для наших действий на фронте, а также оперативность в снабжении и решительность действий", — сказал президент.

Он также убежден, что террор всегда должен проигрывать. По его словам, каждый, кто помогает Украине противостоять российскому террору, является настоящим защитником жизни.

Зеленский также добавил, что Украина благодарна США и каждому из партнеров за решение в поддержку Украины и ее граждан.

"Должны сделать все, чтобы жизнь победила", — резюмировал Зеленский.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки готовят для Украины новый пакет военной помощи. В него войдут боеприпасы для ранее переданной военной техники, а также необходимые детали для тяжелых ЗРК Patriot.

Накануне мы писали, о чем говорили на заседании "Рамштайна".