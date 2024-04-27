Зеленський після масштабних нічних обстрілів закликав партнерів надати ППО
Президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників після ракетного обстрілу, який здійснила Росія в ніч на 27 квітня. Він наголосив, що України потребує систем протиповітряної оборони.
Про це Зеленський сказав у суботу, 27 квітня.
Україні потрібні системи ППО
"Тридцять чотири російські ракети за цю ніч. Частину вдалося збити. Але світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів", — зазначив Зеленський.
Він наголосив, що це абсолютно реально. Єдине, що для цього потрібно — це щоб політичні рішення та домовленості стали реальністю.
"Системи ППО для України, достатня кількість та якість зброї для наших дій на фронті, а також оперативність у постачанні та рішучість дій", — сказав президент.
Він також висловив переконання, що терор завжди повинен програвати. За його словами, кожен, хто допомагає Україні протистояти російському терору, є справжнім захисником життя.
Зеленський також додав, що Україна вдячна США і кожному з партнерів за рішення на підтримку України та її громадян.
"Маємо зробити все, щоб життя перемогло", — резюмував Зеленський.
Також ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки готують для України новий пакет військової допомоги. В нього увійдуть боєприпаси для вже раніше переданої військової техніки, а також необхідні деталі для важких ЗРК Patriot.
Напередодні ми писали, про що говоритимуть на сьогоднішньому засіданні "Рамштайну".
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