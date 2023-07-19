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Зеленский после ночной атаки приказал усилить защиту портовой инфраструктуры

19 июля 2023 12:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский после ночной атаки приказал усилить защиту портовой инфраструктуры
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 19 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание. Он заслушал информацию о ночных ракетных обстрелах по Одесской, Житомирской областям и другим регионам.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Селекторное совещание

"Российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки, и каждая российская ракета — это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, вице-премьер Кубраков и министр Клименко проинформировали о последствиях российских ударов по Украине. На селекторном совещании также были доклады главнокомандующего ВСУ Залужного и командующего ВВС Олещука.

Зеленский дал поручение военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД — активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на Россию, а также для продления экспорта украинского зерна.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 19 июля оккупанты снова атаковали Одесскую область. Для обстрела РФ использовала ракеты и дроны. Главными целями нападения стали портовые и критические инфраструктурные объекты.

Также мы писали, что во время массированной ночной атаки юга под удар попала и Николаевская область. Оккупанты ударили по рекреационной инфраструктуре Коблевской громады.

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