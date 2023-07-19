Ворог вдарив по рекреаційній інфраструктурі на Миколаївщині

Внаслідок атаки виникла пожежа. Фото: МВС

Під час нічної масованої атаки півдня, під удар потрапила й Миколаївська область. Окупанти вдарили по рекреаційній інфраструктурі Коблівської громади.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Внаслідок ворожої атаки на населений пункт, що знаходиться в Коблівській громаді, сталося руйнування та пожежа в об'єктах рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. Деталі щодо збитків уточнюються. У результаті інциденту двоє людей отримали травми, одна з них була доставлена до лікарні.

Крім того, під ворожий вогонь потрапили пожежники. Вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль місцевої пожежної охорони.

Пошкоджена пожежна машина. Фото: МВС

Масована атака України

Вночі 19 липня російські терористи здійснили чергову атаку по Україні. Завдяки успішній роботі Повітряних Сил було збито більшість повітряних цілей. Відомо, що для терористичної атаки росіяни використали крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Скільки цілей вдалось знищити ППО читайте в матеріалі.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня, окупанти знову атакували Одещину. Для обстрілу РФ використали рекети та дрони. Головними цілями їх нападу стали портові та критичні інфраструктурні об'єкти. На щастя, вдалося уникнути жертв серед мирного населення. Подробиці нічного повітряного бою за посиланням.