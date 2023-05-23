Зеленский побывал у Угледара и Марьинки и показал видео из поездки

Президент Украины Владимир Зеленский вручает награды военным. Фото: Владимир Зеленский



Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта возле Марьинки и Угледара. При этом глава государства наградил орденами самых крепких воинов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Зеленский пожелал воинам беречь свою жизнь, так как от их жизней зависит жизнь Украины.

"Хочется наградить самых крепких и почтить память самых лучших. Желаю вам победы. Мы понимаем она не будет сладкой, учитывая количество погибших воинов и мирных людей. От вас это зависит", — сказал он.

Зеленский добавил, что от воинов все зависит и украинцы понимают, кто несет победу на своих плечах. При этом он добавил, что морская пехота символизирует сообщество непоколебимых, выносливых и преданных своим идеалам и миссии воинов, которые постоянно проявляют быстроту, решимость и эффективность.

Примечательно, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил фронт. Глава украинского государства приехал туда, чтобы поздравить военно-морские силы ВСУ с Днем морской пехоты.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для Вооруженных сил Украины будет еще оружие. Также глава государства рассказал, что Украина ожидает новых визитов, встреч и переговоров.

Также мы рассказывали, что 20 мая в японском городе Хиросима состоялся саммит "Большой семерки" . Украина стала почетным участником G7.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Хиросиме Украина была почетным участником работы "Большой семерки". Украинская тематика — центральная, а уважение ко всем украинцам — особое.

Во время рабочего визита в Японию Владимир Зеленский встретился и провел переговоры с президентом США Джо Байденом, с лидером Индонезии Джоко Видодо, с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем, с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также с лидерами Австралии, Вьетнама и Японии и т.д.