Зеленський побував біля Вугледара і Мар'їнки та показав відео з поїздки

Президент України Володимир Зеленський вручає нагороди військовим. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту біля Мар'їнки та Вугледару. При цьому глава держави нагородив орденами найміцніших воїнів.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Зеленський побажав воїнам берегти своє життя, бо від їхніх життів залежить життя України.

"Хочеться нагородити найміцніших і вшанувати пам'ять найкращих. Бажаю вам перемоги. Ми розуміємо вона не буде солодкою з огляду на кількість загиблих воїнів та мирних людей. Від вас це залежить", — сказав він.

Зеленський додав, що від воїнів все залежить, і українці розуміють, хто несе перемогу на своїх плечах. При цьому він додав, що морська піхота символізує спільноту непохитних, витривалих та відданих своїм ідеалам та місії воїнів, які постійно виявляють швидкість, рішучість та ефективність.

Цікаво, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав фронт. Глава української держави приїхав туди, щоб привітати військово-морські сили ЗСУ із Днем морської піхоти.

Нагадаємо, що раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для Збройних сил України буде ще зброя. Також глава держави розповів, що Україна очікує на нові візити, зустрічі та переговори.

Також ми розповідали, що 20 травня в японському місті Хіросіма відбувся саміт "Великої сімки". Україна стала почесним учасником G7

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Хіросімі Україна була почесним учасником роботи "Великої сімки". Українська тематика – центральна, а повага до всіх українців — особлива.

Під час робочого візиту до Японії Володимир Зеленський зустрівся та провів переговори з президентом США Джо Байденом, з лідером Індонезії Джоко Відодо, з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, а також з лідерами Австралії, В'єтнаму та Японії та і т.д.