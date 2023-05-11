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Зеленский поблагодарил воинов, которые отметились в защите Украины на этой неделе

11 мая 2023 23:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский поблагодарил воинов, которые отметились в защите Украины на этой неделе
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые отметились в защите Украины на это неделе. Президент благодарит каждого солдата, сержанта и офицера.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

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Президент Украины поблагодарил:

  • ОСУВ “Хортица” — 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады и 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;
  • ОСУВ "Таврия" - воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь",  59-й отдельной мотоцикла ДШВ ;
  •  ОСУВ "Одесса" — Зеленский поблагодарил бойцов 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова;
  • артиллерийские расчеты 63-й отдельной механизированной бригады;
  • подразделения Нацгвардии — воинов 1-й и 14-й бригад оперативного назначения Нацгвардии, которые вместе со всеми силами обороны и безопасности Украины защищают наше государство в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что военное руководство страны приняло решение не разглашать информацию о потерях Украины на фронте. Однако, несмотря на это, вся информация фиксируется.

Также Владимир Зеленский объяснил, почему Украина еще не идет в контрнаступление. По его словам, ВСУ требуется больше времени для начала долгожданного контрнаступления против российских войск, поскольку военные ожидают доставки обещанной помощи.

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