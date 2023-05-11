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Зеленский рассказал, почему Украина скрывает потери военных

11 мая 2023 14:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский рассказал, почему Украина скрывает потери военных
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что военное руководство страны приняло решение не разглашать информацию о потерях Украины на фронте. Однако, несмотря на это, вся информация фиксируется.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью BBC News.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что есть определенная информация, которой украинские власти "не делятся" и держат в тайне.

"Есть информация, которой мы не делимся. Это наше общее решение всех военных. У нас все фиксируется, каждый человек важен, и есть все цифры. Есть, к сожалению, смерти, есть, к сожалению, жертвы, есть, к сожалению, ранены", – сказал Президент.

Он добавил, что ему, как и всему руководству страны, важно, сколько людей ранено и сколько людей погибло.

"Мы понимаем количество пленных. Мы понимаем, сколько тех людей, которых сейчас с нами нет. Есть соответствующее решение государства. Мы будем следовать этому решению", — отметил глава государства.

Напомним, недавно Владимир Зеленский объяснил, почему Украина еще не идет в контрнаступление. По его словам, ВСУ требуется больше времени для начала долгожданного контрнаступления против российских войск, поскольку военные ожидают доставки обещанной помощи.

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