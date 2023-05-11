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Зеленський подякував воїнам, які відзначились у захисті України цього тижня

11 травня 2023 23:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський подякував воїнам, які відзначились у захисті України цього тижня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський подякував українським воїнам, які відзначилися у захисті України цього тижня. Президент дякує кожному солдату, сержанту та офіцеру.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

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Президент України подякував:

  • ОСУВ "Хортиця" — 3-тя і 5-та окремі штурмові бригади та 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;
  • ОСУВ "Таврія" — воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ", 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка та 79-ї окремої бригади ДШВ;
  • ОСУВ "Одеса" — Зеленський подякував бійцям 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова;
  • артилерійські розрахунки 63-ї окремої механізованої бригади;
  • підрозділи Нацгвардії — воїнам 1-ї та 14-ї бригадам оперативного призначення Нацгвардії, які разом з усіма силами оборони та безпеки України захищають нашу державу в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що військове керівництво країни ухвалило рішення не розголошувати інформацію про втрати України на фронті. Однак, попри це, уся інформація фіксується.

Також Володимир Зеленський пояснив, чому Україна ще не йде у контрнаступ. За його словами, ВСУ потрібно більше часу для початку довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ, оскільки військові чекають на доставку обіцяної допомоги.

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