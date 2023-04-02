Зеленский поблагодарил воинов, воюющих на Донбассе: вечернее видеообращение

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность воинам, которые несут службу на передовой в районах Авдеевки, Марьинки, Бахмута, Белогоровки, Кременной, а также в городах, городках и селах Донбасса.

Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении.

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Обращение Зеленского

Зеленский особо отметил 77-ю отдельную аэромобильную бригаду, 67-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, десантников "восемьдесятки", 5-ю отдельную штурмовую бригаду, морпехов 35-й и 36-й бригад, артиллеристов 55-й отдельной бригады, 64-го и 66-го отдельных орудийных дивизионов 406-й артиллерийской бригады. Зеленский поблагодарил также всех, кто охраняет границы и защищает наших людей от ран и боли.

Президент уточнил, что устойчивость каждого воина является устойчивостью всей Украины, а помощь каждому на позиции — это помощь всей стране.

Он также выразил признательность тем, кто тренирует наших защитников, так как именно на мощной тренировке базируется успешный боевой результат. Важнейшей задачей в настоящее время является сохранение единства и забота о наших защитниках, защитницах, помощь друг другу и государству.

Зеленский призвал всех граждан Украины поддерживать наших воинов и заботиться о нашей стране. Он выразил глубокую благодарность всем, кто сражается на передовой, ради мира и защиты нашей Родины.

Напомним, что 30 марта, Владимир Зеленский провел встречу с делегацией германского оборонно-промышленного концерна. На встрече был председатель правления Армин Паппергер.