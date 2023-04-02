Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський подякував воїнам, які воюють на Донбасі: вечірнє відеозвернення arrow

Зеленський подякував воїнам, які воюють на Донбасі: вечірнє відеозвернення

2 квітня 2023 20:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Президент України Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку воїнам, які несуть службу на передовій у районах Авдіївки, Мар'їнки, Бахмута, Білогорівки, Кремінної, а також у містах, містечках та селах Донбасу.

Про це Зеленський сказав у традиційному вечірньому зверненні.

Читайте також:

Звернення Зеленського

Зеленський особливо відзначив 77-у окрему аеромобільну бригаду, 67-му та 92-гу окремі механізовані бригади, десантників "вісімдесятки", 5-ту окрему штурмову бригаду, морпіхів 35-ї та 36-ї бригад, 5-й 64-го та 66-го окремих гарматних дивізіонів 406-ї артилерійської бригади. Зеленський подякував також усім, хто охороняє кордони та захищає наших людей від ран та болю.

Президент уточнив, що стійкість кожного воїна є стійкістю усієї України, а допомога кожному на позиції — це допомога всій країні.

Він також висловив вдячність тим, хто тренує наших захисників, оскільки саме на потужному тренуванні базується успішний бойовий результат. Найважливішим завданням нині є збереження єдності та турбота про наших захисників, захисниць, допомогу один одному та державі.

Зеленський закликав усіх громадян України підтримувати наших воїнів та дбати про нашу країну. Він висловив глибоку подяку всім, хто бореться на передовій, заради миру та захисту нашої Батьківщини.

Нагадаємо, що 30 березня Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну. На зустрічі був голова правління Армін Паппергер.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB