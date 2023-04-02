Зеленський подякував воїнам, які воюють на Донбасі: вечірнє відеозвернення

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку воїнам, які несуть службу на передовій у районах Авдіївки, Мар'їнки, Бахмута, Білогорівки, Кремінної, а також у містах, містечках та селах Донбасу.

Про це Зеленський сказав у традиційному вечірньому зверненні.

Читайте також:

Звернення Зеленського

Зеленський особливо відзначив 77-у окрему аеромобільну бригаду, 67-му та 92-гу окремі механізовані бригади, десантників "вісімдесятки", 5-ту окрему штурмову бригаду, морпіхів 35-ї та 36-ї бригад, 5-й 64-го та 66-го окремих гарматних дивізіонів 406-ї артилерійської бригади. Зеленський подякував також усім, хто охороняє кордони та захищає наших людей від ран та болю.

Президент уточнив, що стійкість кожного воїна є стійкістю усієї України, а допомога кожному на позиції — це допомога всій країні.

Він також висловив вдячність тим, хто тренує наших захисників, оскільки саме на потужному тренуванні базується успішний бойовий результат. Найважливішим завданням нині є збереження єдності та турбота про наших захисників, захисниць, допомогу один одному та державі.

Зеленський закликав усіх громадян України підтримувати наших воїнів та дбати про нашу країну. Він висловив глибоку подяку всім, хто бореться на передовій, заради миру та захисту нашої Батьківщини.

Нагадаємо, що 30 березня Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну. На зустрічі був голова правління Армін Паппергер.