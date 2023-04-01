Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения захватчиков. Река Ирпень — спасла столицу от российского нашествия.

Об этом рассказал Зеленский в своем Telegram-канале.

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В начале полномасштабного вторжения россиян бойцы ВСУ приняли сложное решение. Они взорвали дамбу реки Ирпень.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что вода стала оружием защиты.

Войска рф, которые добрались в Киевскую область на тяжелой технике, застряли в болоте и начали двигаться вдоль реки в поисках лазейки. Такая задержка оккупантов стала жизненно необходимой для украинских сил обороны.

"Под давлением украинских воинов российские оккупанты были вынуждены бежать из Киевской области. Этому способствовало еще одно секретное оружие, которое уже несколько веков помогает воинам Украины защищать эти земли от вражеских нашествий", — рассказал Зеленский.

Напомним, в конце 401 дня войны Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он подчеркнул, что все российские убийцы и палачи получат свои законные приговоры.

Также мы писали, что в пятницу, 31 марта, в Буче была подписана декларация об ответственности российских оккупантов за преступления в Украине. На саммите приняли участие лидеры из нескольких стран, включая премьер-министров Словакии, Словении и Хорватии, президента Молдовы и президента Украины Владимира Зеленского.