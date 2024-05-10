Зеленский объяснил, почему партнерам важно помочь Украине победить в войне

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Если не помогать Украине, она вскоре станет слабее. Российский президент Владимир Путин будет стремиться к полному разрушению нашего государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве с президентом Словакии Зузанной Чапутовой.

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По словам главы государства о реакции на скепсис некоторых словаков по поддержке Украины, он заявил, что когда РФ выйдет на украинскую границу, она будет атаковать страны Европы.

"Полная оккупация нашего государства будет говорить о том, что он будет на границах вашего государства. Если Россия будет на границе с вами, хотят этого ваши люди или нет, ракеты будут прилетать", — сказал он.

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Напомним, сегодня Владимир Зеленский принял в Киеве президент Словакии Зузанну Чапутову, для которой это уже четвертый визит в Украину во время полномасштабной войны.

Также в честь Дня Европы глава государства провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, где обсуждали подготовку к Глобальному Саммиту мира в Швейцарии. В тот же день президент принял в Киеве главу Европарламента Роберту Мецолу.