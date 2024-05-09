Зеленський розповів, що допоможе зупинити ворога на сході України

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України



Наразі ініціатива на східному фронті у російських загарбників. Щоб зупинити ворога та забрати ініціативу в свої руки, Збройні сили України потребують більше зброї.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою в четвер, 9 травня.

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За словами Президента України, ініціатива на сході країни перебуває на стороні росіян. Щоб зупинити ворога та забрати ініціативу в свої руки, ЗСУ потребують більше зброї.

"Нам не вистачило сил на сході нашої держави, їх збільшення було на Авдіївський, Покровський, ви знаєте всі ці напрямки. І там дійсно складна ситуація, не перший день. При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх наступ. Важливо, що ми не просто живемо, ми боремось, ми укріпляємось, зміцнюємось, домовляємось, максимально тиснемо на партнерів, щоби постачання зброї збільшилось", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що всі розуміють, скільки потрібно бригад, ідуть ротації. Та окрім цих сильних бригад, що вивозяться, мають заходити нові укомплектовані, потужні бригади, "сильні хлопці не з голими руками".

"Тільки так ми зупинимо росіян на сході", — наголосив глава держави.

На передовій — загрозлива ситуація для України. На початку повномасштабного вторгнення українські військові боролися з окупантами, в яких були проблеми з особовим складом і технічним забезпеченням. За два роки війни ворог став професійнішим.

Як відомо, російські загарбники готують наступ військ на фронті протягом травня-червня цього року. Водночас українська сторона продовжує будувати фортифікаційні споруди для допоміжного стримування ворога.

4 травня окупанти здійснили тактичне просування на північний захід від Авдіївки в районі Архангельського. Ймовірно, це сталося після рішення України вивести війська з цього району.