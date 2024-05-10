Зеленський пояснив, чому партнерам важливо допомогти Україні перемогти у війні

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Якщо не допомагати Україні, вона незабаром стане слабшою. Російський президент Володимир Путін йтиме до повної руйнації нашої держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Києві з президенткою Словаччини Зузанною Чапутовою.

Читайте також:

Зеленський закликав не кидати Україну

За словами глави держави про реакцію на скепсис деяких словаків щодо підтримки України, він заявив, що коли РФ вийде на український кордон, вона атакуватиме країни Європи.

"Повна окупація нашої держави говоритиме про те, що він буде на кордонах вашої держави. Якщо Росія буде на кордоні з вами, хочуть цього ваші люди, чи ні, ракети будуть прилітати", — сказав він.

Міжнародні зустрічі Володимира Зеленського — останні новини

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прийняв у Києві президентку Словаччини Зузанну Чапутову, для якої це вже четвертий візит в Україну за часів повномасштабної війни.

Також на честь Дня Європи глава держави провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, де обговорювали підготовку до Глобального Саміту миру у Швейцарії. Того ж дня президент прийняв у Києві главу Європарламенту Роберту Мецолу.