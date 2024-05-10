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Зеленський пояснив, чому партнерам важливо допомогти Україні перемогти у війні

10 травня 2024 16:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський пояснив, чому партнерам важливо допомогти Україні перемогти у війні
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Якщо не допомагати Україні, вона незабаром стане слабшою. Російський президент Володимир Путін йтиме до повної руйнації нашої держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Києві з президенткою Словаччини Зузанною Чапутовою.

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За словами глави держави про реакцію на скепсис деяких словаків щодо підтримки України, він заявив, що коли РФ вийде на український кордон, вона атакуватиме країни Європи.

"Повна окупація нашої держави говоритиме про те, що він буде на кордонах вашої держави. Якщо Росія буде на кордоні з вами, хочуть цього ваші люди, чи ні, ракети будуть прилітати", — сказав він.

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Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прийняв у Києві президентку Словаччини Зузанну Чапутову, для якої це вже четвертий візит в Україну за часів повномасштабної війни. 

Також на честь Дня Європи глава держави провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, де обговорювали підготовку до Глобального Саміту миру у Швейцарії. Того ж дня президент прийняв у Києві главу Європарламенту Роберту Мецолу.

Офіс президента
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