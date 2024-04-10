Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский объяснил, почему Шольц не хочет давать Украине ракеты Taurus arrow

Зеленский объяснил, почему Шольц не хочет давать Украине ракеты Taurus

10 апреля 2024 02:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский объяснил, почему Шольц не хочет давать Украине ракеты Taurus
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц затягивает передачу Украине ракет Taurus, поскольку опасается ядерной угрозы со стороны России. По словам президента, в случае ядерной войны ни одно оружие не может быть "действительно полезным".

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild, обнародованным во вторник, 9 апреля.

Читайте также:

Что говорит Зеленский о затягивании поставок Taurus

"У наших партнеров есть определенное оружие, которое нужно нам сегодня, чтобы выжить. Оно нужно Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие", — отметил Зеленский.

Таким образом, он подразумевал ракеты Taurus, а также американские ATACMS и истребители F-16. Однако, по словам президента, переговоры о предоставлении Украине Taurus продолжаются, и на самом деле этот вопрос "не так прост".

"Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерным государством и что это сильнейшая система вооружений в Германии", — отметил украинский лидер.

Есть ли связь с ядерными угрозами Кремля

На вопрос, есть ли связь между отказом в предоставлении ракет Taurus с ядерными угрозами диктатора РФ Владимира Путина, Зеленский ответил, что по словам Шольца, так оно и есть. Однако президент не считает, что это оградит мир от ядерной угрозы со стороны России, к тому же по его словам, ни одно оружие, включая ATACMS или F-16, не может быть действительно полезным, если произойдет ядерная война.

"Ответ взрывоопасен, потому что канцлер Олаф Шольц пока оправдывал свой отказ в Taurus иначе: а именно тем, что он не хочет превращать Германию в партию войны, ведь Украина может использовать ракеты Taurus для поражения целей на территории России", — подчеркнул Bild.

Напомним, что по словам Шольца, для поставок ракет Taurus необходимо присутствие немецких военных. Он уточнил, что неправильное использование этих ракет может привести к ударам по объектам в Москве.

Также мы писали, что Украина неоднократно призывала Германию предоставить крылатые ракеты Taurus, и, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Киев получает от Берлина "неудовлетворенные комментарии".

Владимир Зеленский
Германия
оружие
военная помощь
Олаф Шольц
ракеты
интервью
помощь
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы