Зеленский объяснил, почему Шольц не хочет давать Украине ракеты Taurus

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц затягивает передачу Украине ракет Taurus, поскольку опасается ядерной угрозы со стороны России. По словам президента, в случае ядерной войны ни одно оружие не может быть "действительно полезным".

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild, обнародованным во вторник, 9 апреля.

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Что говорит Зеленский о затягивании поставок Taurus

"У наших партнеров есть определенное оружие, которое нужно нам сегодня, чтобы выжить. Оно нужно Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие", — отметил Зеленский.

Таким образом, он подразумевал ракеты Taurus, а также американские ATACMS и истребители F-16. Однако, по словам президента, переговоры о предоставлении Украине Taurus продолжаются, и на самом деле этот вопрос "не так прост".

"Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерным государством и что это сильнейшая система вооружений в Германии", — отметил украинский лидер.

Есть ли связь с ядерными угрозами Кремля

На вопрос, есть ли связь между отказом в предоставлении ракет Taurus с ядерными угрозами диктатора РФ Владимира Путина, Зеленский ответил, что по словам Шольца, так оно и есть. Однако президент не считает, что это оградит мир от ядерной угрозы со стороны России, к тому же по его словам, ни одно оружие, включая ATACMS или F-16, не может быть действительно полезным, если произойдет ядерная война.

"Ответ взрывоопасен, потому что канцлер Олаф Шольц пока оправдывал свой отказ в Taurus иначе: а именно тем, что он не хочет превращать Германию в партию войны, ведь Украина может использовать ракеты Taurus для поражения целей на территории России", — подчеркнул Bild.

Напомним, что по словам Шольца, для поставок ракет Taurus необходимо присутствие немецких военных. Он уточнил, что неправильное использование этих ракет может привести к ударам по объектам в Москве.

Также мы писали, что Украина неоднократно призывала Германию предоставить крылатые ракеты Taurus, и, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Киев получает от Берлина "неудовлетворенные комментарии".