Зеленский объяснил, почему Шольц не хочет давать Украине ракеты Taurus
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц затягивает передачу Украине ракет Taurus, поскольку опасается ядерной угрозы со стороны России. По словам президента, в случае ядерной войны ни одно оружие не может быть "действительно полезным".
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild, обнародованным во вторник, 9 апреля.
Что говорит Зеленский о затягивании поставок Taurus
"У наших партнеров есть определенное оружие, которое нужно нам сегодня, чтобы выжить. Оно нужно Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие", — отметил Зеленский.
Таким образом, он подразумевал ракеты Taurus, а также американские ATACMS и истребители F-16. Однако, по словам президента, переговоры о предоставлении Украине Taurus продолжаются, и на самом деле этот вопрос "не так прост".
"Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерным государством и что это сильнейшая система вооружений в Германии", — отметил украинский лидер.
Есть ли связь с ядерными угрозами Кремля
На вопрос, есть ли связь между отказом в предоставлении ракет Taurus с ядерными угрозами диктатора РФ Владимира Путина, Зеленский ответил, что по словам Шольца, так оно и есть. Однако президент не считает, что это оградит мир от ядерной угрозы со стороны России, к тому же по его словам, ни одно оружие, включая ATACMS или F-16, не может быть действительно полезным, если произойдет ядерная война.
"Ответ взрывоопасен, потому что канцлер Олаф Шольц пока оправдывал свой отказ в Taurus иначе: а именно тем, что он не хочет превращать Германию в партию войны, ведь Украина может использовать ракеты Taurus для поражения целей на территории России", — подчеркнул Bild.
Напомним, что по словам Шольца, для поставок ракет Taurus необходимо присутствие немецких военных. Он уточнил, что неправильное использование этих ракет может привести к ударам по объектам в Москве.
Также мы писали, что Украина неоднократно призывала Германию предоставить крылатые ракеты Taurus, и, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Киев получает от Берлина "неудовлетворенные комментарии".
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