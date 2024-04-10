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Зеленський пояснив, чому Шольц не хоче давати Україні ракети Taurus

10 квітня 2024 02:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зеленський пояснив, чому Шольц не хоче давати Україні ракети Taurus
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що німецький канцлер Олаф Шольц затягує передачу Україні ракет Taurus, оскільки боїться ядерної загрози з боку Росії. За словами президента, у випадку ядерної війни жодна зброя не може бути "дійсно корисною".

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню Bild, оприлюдненому в вівторок, 9 квітня.

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Що каже Зеленський про затягування постачання Taurus

"У наших партнерів є певна зброя, яка потрібна нам сьогодні, щоб вижити. Вона потрібна Україні, щоб вижити, і я просто не розумію, чому ми не отримуємо цю зброю", — зазначив Зеленський.

Таким чином, він мав на увазі ракети Taurus, а також американські ATACMS і винищувачі F-16. Однак, за словами президента, перемовини щодо надання Україні Taurus продовжуються, та насправді це питання "не таке просте".

"Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою, і що це найсильніша система озброєнь у Німеччині", — зауважив український лідер.

Чи є зв'язок із ядерними погрозами Кремля

На запитання, чи є зв'язок між відмовою у наданні ракет Taurus із ядерними погрозами диктатора РФ Володимира Путіна, Зеленський відповів, що зі слів Шольца так воно і є. Однак президент не вважає, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії, до того ж за його словами, жодна зброя, включаючи ATACMS або F-16, не може бути дійсно корисною, якщо трапиться ядерна війна.

"Відповідь вибухонебезпечна, тому що канцлер Олаф Шольц поки що виправдовував свою відмову у Taurus інакше: а саме тим, що він не хоче перетворювати Німеччину на партію війни, адже Україна може використовувати ракети Taurus для ураження цілей на території Росії", — наголосив Bild.

Нагадаємо, що за словами Шольца, для постачання ракет Taurus потрібна присутність німецьких військових. Він уточнив, що неправильне використання цих ракет може призвести до ударів по об'єктах у Москві.

Також ми писали, що Україна неодноразово закликала Німеччину надати крилаті ракети Taurus, та за словами голови МЗС Дмитра Кулеби,  натомість Київ отримує від Берліна "невдоволені коментарі".

Володимир Зеленський
Німеччина
зброя
військова допомога
Олаф Шольц
ракети
інтерв'ю
допомога
війна в Україні

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