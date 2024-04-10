Зеленський пояснив, чому Шольц не хоче давати Україні ракети Taurus

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що німецький канцлер Олаф Шольц затягує передачу Україні ракет Taurus, оскільки боїться ядерної загрози з боку Росії. За словами президента, у випадку ядерної війни жодна зброя не може бути "дійсно корисною".

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню Bild, оприлюдненому в вівторок, 9 квітня.

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Що каже Зеленський про затягування постачання Taurus

"У наших партнерів є певна зброя, яка потрібна нам сьогодні, щоб вижити. Вона потрібна Україні, щоб вижити, і я просто не розумію, чому ми не отримуємо цю зброю", — зазначив Зеленський.

Таким чином, він мав на увазі ракети Taurus, а також американські ATACMS і винищувачі F-16. Однак, за словами президента, перемовини щодо надання Україні Taurus продовжуються, та насправді це питання "не таке просте".

"Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою, і що це найсильніша система озброєнь у Німеччині", — зауважив український лідер.

Чи є зв'язок із ядерними погрозами Кремля

На запитання, чи є зв'язок між відмовою у наданні ракет Taurus із ядерними погрозами диктатора РФ Володимира Путіна, Зеленський відповів, що зі слів Шольца так воно і є. Однак президент не вважає, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії, до того ж за його словами, жодна зброя, включаючи ATACMS або F-16, не може бути дійсно корисною, якщо трапиться ядерна війна.

"Відповідь вибухонебезпечна, тому що канцлер Олаф Шольц поки що виправдовував свою відмову у Taurus інакше: а саме тим, що він не хоче перетворювати Німеччину на партію війни, адже Україна може використовувати ракети Taurus для ураження цілей на території Росії", — наголосив Bild.

Нагадаємо, що за словами Шольца, для постачання ракет Taurus потрібна присутність німецьких військових. Він уточнив, що неправильне використання цих ракет може призвести до ударів по об'єктах у Москві.

Також ми писали, що Україна неодноразово закликала Німеччину надати крилаті ракети Taurus, та за словами голови МЗС Дмитра Кулеби, натомість Київ отримує від Берліна "невдоволені коментарі".