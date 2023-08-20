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Зеленский объяснил, почему Украина не начала контрнаступление раньше

20 августа 2023 21:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский объяснил, почему Украина не начала контрнаступление раньше
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина не начала контрнаступление раньше, потому что было нечем. У бойцов не было всего необходимого вооружения и техники.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с Метте Фредериксен.

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Почему Украина не начала контрнаступление раньше

По словам Зеленского, Украина не начала контрнаступление раньше, потому что было нечем.

У бойцов элементарно не было необходимой техники и вооружения, говорит президент.

"Вы пройдете несколько километров, но вы потеряете тысячи людей. Вы не достигнете той цели, которая нам всем нужна, — это полная деоккупация всей нашей территории. Вот и все, мы ждали, пока у нас будут мощности", подчеркнул он.

Напомним, украинские военные продолжают наступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта. Им удалось продвинуться в районе Работино на западе Запорожской области.

Аналитики ISW подчеркнули, что относительная скорость этих предполагаемых украинских продвижений свидетельствует о том, что районы севернее населенного пункта могли быть значительно больше заминированы, чем районы, в которые сейчас пытаются продвинуться Силы обороны Украины.

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