Зеленский объяснил, почему Украина не начала контрнаступление раньше
Украина не начала контрнаступление раньше, потому что было нечем. У бойцов не было всего необходимого вооружения и техники.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с Метте Фредериксен.
Почему Украина не начала контрнаступление раньше
По словам Зеленского, Украина не начала контрнаступление раньше, потому что было нечем.
У бойцов элементарно не было необходимой техники и вооружения, говорит президент.
"Вы пройдете несколько километров, но вы потеряете тысячи людей. Вы не достигнете той цели, которая нам всем нужна, — это полная деоккупация всей нашей территории. Вот и все, мы ждали, пока у нас будут мощности", — подчеркнул он.
Напомним, украинские военные продолжают наступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта. Им удалось продвинуться в районе Работино на западе Запорожской области.
Аналитики ISW подчеркнули, что относительная скорость этих предполагаемых украинских продвижений свидетельствует о том, что районы севернее населенного пункта могли быть значительно больше заминированы, чем районы, в которые сейчас пытаются продвинуться Силы обороны Украины.