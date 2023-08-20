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Зеленський пояснив, чому Україна не почала контрнаступ раніше

20 серпня 2023 21:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський пояснив, чому Україна не почала контрнаступ раніше
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна не почала контрнаступ раніше, бо не мала чим. У бійців не було усього необхідного озброєння і техніки.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з Метте Фредеріксен.  

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Чому Україна не почала контрнаступ раніше

За словами Зеленського, Україна не почала контрнаступ раніше, бо не мала чим.

У бійців елементарно не було необхідної техніки та озброєння, каже президент.

"Ви пройдете декілька кілометрів, але ви втратите тисячі людей. Ви не досягнете тієї мети, яка нам усім потрібна, — це повна деокупація всієї нашої території. Ось і все, ми чекали, поки у нас будуть потужності", — наголосив він.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Їм вдалося просунутися в районі Роботиного на заході Запорізької області.

Аналітики ISW наголосили, що відносна швидкість цих передбачуваних українських просувань свідчить про те, що райони на північ від населеного пункту могли бути значно більше заміновані, ніж райони, в які зараз намагаються просунутися Сили оборони України. 

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