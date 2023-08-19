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Контрнаступ ЗСУ: українські військові просунулися в районі Роботиного

19 серпня 2023 08:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Контрнаступ ЗСУ: українські військові просунулися в районі Роботиного
Українські військові. Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Їм вдалося просунутися в районі Роботиного на заході Запорізької області.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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За словами аналітиків, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. 

Геолокаційні кадри за 17 та 18 серпня показують, що Сили оборони України утримують позиції в Роботиному. Вони підтверджують, що нещодавнє просування бійців ЗСУ, ймовірно, було тактично важливим. За попередньою оцінкою ISW, просування свідчить про значну деградацію російських сил, які обороняють цей район.

"Російські мілблогери заявили 18 серпня, що українські сили контролюють північну частину Роботиного і провели штурми в невизначених районах на південь і південний схід від населеного пункту після того, як російські війська "тимчасово відійшли" з самого Роботиного, що свідчить про подальше просування українських сил у цьому районі", — йдеться у звіті.

Аналітики ISW наголосили, що відносна швидкість цих передбачуваних українських просувань свідчить про те, що райони на північ від населеного пункту могли бути значно більше заміновані, ніж райони, в які зараз намагаються просунутися Сили оборони України. 

На геолокаційних кадрах також можна побачити, що українські військові досягли незначних успіхів на південь від Урожайного в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

В Інституті додали, що поки передчасно робити оцінки загального успіху українських контрнаступальних операцій.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни відреагувал и на оцінки розвідувального співтовариства США, що контрнаступ ЗСУ не досягне Мелітополя, тому Україна не зможе перервати сухопутний коридор РФ до Криму. Там заявили, що звільнення міста Запорізької області не є єдиним способом.

Також ми писали, що розпочалася 542-га доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують хоробро знищувати загарбників та ворожу військову техніку.   

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