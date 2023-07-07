Зеленский объяснил, для чего Украине дальнобойное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля посетил Чехию. В ходе встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой глава украинского государства отметил важность дальнобойного оружия и объяснил, для чего оно нужно Украине.

Об этом говорится в эфире Новини.LIVE.

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По словам Зеленского, без дальнобойного оружия сложно проводить наступление и даже обороняться.

"Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию выполнять, сложно, если честно, проводить оборонительную операцию. Это очень сложно. Это говорит о том, что ты защищаешь свою землю и ты не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы разрушить твоего врага. То есть, дистанционное преимущество есть у врага", — сказал Зеленский.

Он добавил, что о важности передачи дальнобойного оружия Украине ведутся переговоры со странами-партнерами, в том числе со Штатами.

"Дальнобойное оружие — это не новость, мы об этом говорим, говорим о соответствующем оружии с нашими партнерами. Прежде всего, об этом мы говорим относительно систем дальнобойных, мы говорим с Соединенными Штатами Америки. Это зависит только от них", — объяснил Зеленский.

Кроме дальнобойного оружия, есть еще дальнобойные снаряды. Об их передаче, по словам Зеленского, Украина говорит не только из США, но и с другими странами.

Напомним, во время визита 6 июля в Болгарии Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Силам обороны удалось освободить от оккупантов около 1900 населенных пунктов.