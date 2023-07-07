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Зеленський пояснив, для чого Україні далекобійна зброя

7 липня 2023 12:23
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Козюк Тетяна
редактор
Зеленський пояснив, для чого Україні далекобійна зброя
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський 6 липня відвідав Чехію. У ході зустрічі із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою глава української держави наголосив на важливості далекобійної зброї і пояснив, для чого вона потрібна Україні. 

Про це йдеться у ефірі Новини.LIVE

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Для чого далекобійна зброя Україні?

За словами Зеленського, без далекобійної зброї складно проводити наступ та навіть оборонятися. 

"Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати, складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Це говорить про те, що ти борониш свою землю і ти не можеш досягти відповідної дистанції щоб зруйнувати твого ворога. Тобто, дистанційна перевага є у ворога", — сказав Зеленський. 

Він додав, що про важливість передачі далекобійної зброї Україні ведуться перемовини з країнами-партнерами, зокрема зі Штатами. 

"Далекобійна зброя — це не новина, ми про це говоримо, говоримо про відповідну зброю з нашими партнерами. Перш за все, про це ми говоримо, щодо систем далекобійних, ми говоримо зі Сполученими Штатами Америки. Це залежить тільки від них", — пояснив Зеленський. 

Окрім далекобійної зброї, є ще далекобійні снаряди. Про їх передачу, за словами Зеленського, Україна говорить не лише зі США, але й іншими країнами. 

 

Нагадаємо, під час візиту 6 липня у Болгарії Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Силам оборони вдалося звільнити від окупантів близько 1900 населених пунктів.

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