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Зеленський розповів, скільки населених пунктів уже звільнила Україна

6 липня 2023 23:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів, скільки населених пунктів уже звільнила Україна
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Силам оборони вдалося звільнити від окупантів близько 1900 населених пунктів.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський  для представників болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ, передає Укрінформ.

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"Ми змогли суттєво зменшити масштаб цієї війни, перш за все завдяки зброї, яку ми отримуємо, і це факт. Близько 1900 міст і сіл української землі наші за час після 24 лютого минулого року", — повідомив Зеленський.

За його словами, Україні потрібно пройти ще дуже непростий шлях до повного звільнення своїх територій. Глава держави зазначив, що перемога може бути не у віддаленому часі, а доволі скоро.

"Перемога України — вона реальна, і вона нам дуже потрібна", — наголосив Зеленський.

Український лідер додав, що все залежить від кількості та потужності підтримки, яку використовують українці для оборони.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Болгарії Руменом Радевим. Вони обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та прогрес України на шляху європейської інтеграції.

Також ми писали, що Володимир Зеленський публічно посперечався з президентом Болгарії Руменом Радевим щодо військової допомоги. Він розкритикував його за проросійську позицію. 

Додамо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Чехії з офіційним візитом. 

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