Зеленський розповів, скільки населених пунктів уже звільнила Україна
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Силам оборони вдалося звільнити від окупантів близько 1900 населених пунктів.
Про це розповів Президент України Володимир Зеленський для представників болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ, передає Укрінформ.
Деокупація України
"Ми змогли суттєво зменшити масштаб цієї війни, перш за все завдяки зброї, яку ми отримуємо, і це факт. Близько 1900 міст і сіл української землі наші за час після 24 лютого минулого року", — повідомив Зеленський.
За його словами, Україні потрібно пройти ще дуже непростий шлях до повного звільнення своїх територій. Глава держави зазначив, що перемога може бути не у віддаленому часі, а доволі скоро.
"Перемога України — вона реальна, і вона нам дуже потрібна", — наголосив Зеленський.
Український лідер додав, що все залежить від кількості та потужності підтримки, яку використовують українці для оборони.
Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Болгарії Руменом Радевим. Вони обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та прогрес України на шляху європейської інтеграції.
Також ми писали, що Володимир Зеленський публічно посперечався з президентом Болгарії Руменом Радевим щодо військової допомоги. Він розкритикував його за проросійську позицію.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Чехії з офіційним візитом.