Выступление Зеленского на спецзаседании Европейского совета

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Офис Президента

Чтобы война в Украине двигалась в сторону справедливого завершения, нужно переиграть Путина в решительности. И это должно быть коллективное дело.

Заявил Президент Украины 17 апреля во время спецзаседания Европейского совета.

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Нужно ускорить поставки техники и вооружения в Украину

Выступая онлайн перед участниками заседания Владимир Зеленский в очередной раз подчернеул, что Украине необходимы системы ПВО, снаряды для артиллерии, БПЛА, техника.

"Я прошу вас ускорить реализацию наших с вами договоренностей — и по поставкам, и по совместным производствам оружия и снарядов, и по финансированию соответствующих проектов", — сказал глава государства.

Зеленский убежден: чтобы война наконец-то начала идти к справедливому окончанию — Украине и ее союзникам нужно переиграть Путина в решимости.

Напомним, 17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили созыв совета "Украина-НАТО" и согласовали дату его проведения.

Ранее, 16 апреля, Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации.