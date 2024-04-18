Выступление Зеленского на спецзаседании Европейского совета

Зеленский объяснил, как переиграть Путина
Чтобы война в Украине двигалась в сторону справедливого завершения, нужно переиграть Путина в решительности. И это должно быть коллективное дело.
Заявил Президент Украины 17 апреля во время спецзаседания Европейского совета.
Нужно ускорить поставки техники и вооружения в Украину
Выступая онлайн перед участниками заседания Владимир Зеленский в очередной раз подчернеул, что Украине необходимы системы ПВО, снаряды для артиллерии, БПЛА, техника.
"Я прошу вас ускорить реализацию наших с вами договоренностей — и по поставкам, и по совместным производствам оружия и снарядов, и по финансированию соответствующих проектов", — сказал глава государства.
Зеленский убежден: чтобы война наконец-то начала идти к справедливому окончанию — Украине и ее союзникам нужно переиграть Путина в решимости.
Напомним, 17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили созыв совета "Украина-НАТО" и согласовали дату его проведения.
Ранее, 16 апреля, Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации.
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