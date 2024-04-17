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Зеленський та Столтенберг обговорили скликання ради Україна-НАТО

17 квітня 2024 19:31
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Ілля Рябінін
редактор
Зеленський та Столтенберг обговорили скликання ради Україна-НАТО
Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленський
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський у середу, 17 квітня, провів телефонну розмову з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили скликання ради "Україна-НАТО" та узгодили дату його проведення. 

Про це глава держави написав у своєму блозі в Telegram.

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"Провів телефонну розмову з Єнсом Столтенбергом. Генсек Альянсу підтвердив скликання на запит України позачергового засідання Ради Україна-НАТО. Воно відбудеться 19 квітня на рівні міністрів оборони", — пише глава держави.

Президент подякував посадовцю за швидку реакцію, а також вони обговорили російський ракетний по готелю в Чернігові та наслідки російських обстрілів української енергетики. 

"Ми також обговорили стан виконання ініціатив щодо постачання снарядів для України", — додав Володимир Зеленський.

Зеленський та Столтенберг обговорили скликання ради Україна-НАТО
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні анонсував український запит на скликання засідання Ради Україна-НАТО, де обговорюватиметься захист неба, постачання систем ППО та ракет. 

Також він не так давно розкритикував плани спікера Палати представників США Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю, бо затягування військової допомоги для України загрожує безпеці країнам НАТО, на які Росія піде війною.

Володимир Зеленський
НАТО
Україна
Єнс Столтенберг
війна в Україні

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