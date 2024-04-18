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Зеленський пояснив, як переграти Путіна

18 квітня 2024 05:47
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Виступ Зеленського на спецзасіданні Європейської ради
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Офіс Президента
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Щоб війна в України рухалась у бік справедливого завершення, треба переграти Путіна в рішучості. І це має бути колективна справа. 

Заявив Президент України 17 квітня під час спецзасідання Європейської ради.

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Виступаючи онлайн перед учасниками засідання Володимир Зеленський вкотре налогосив, що конче потрібні системи ППО, снаряди для артилерії, БПЛА, техніка.

"Я прошу вас прискорити реалізацію наших із вами домовленостей — і щодо постачання, і щодо спільних виробництв зброї та снарядів, і щодо фінансування відповідних проєктів", — сказав глава держави. 

Зеленський переконаний: щоб війна нарешті почала йти до справедливого закінчення — Україні та її союзникам треба переграти Путіна в рішучості.

Нагадаємо, 17 квітня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили скликання ради "Україна-НАТО" та узгодили дату його проведення. 

Раніше, 16 квітня, Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію

Володимир Зеленський
Європейський союз
війна
володимир путін
зброя
ППО
ЄС

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