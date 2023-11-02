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Зеленский показал, как украинские защитники героически воюют с российским врагом

2 ноября 2023 12:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский показал, как украинские защитники героически воюют с российским врагом
Вооруженные силы Украины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как украинские защитники героически противостоят российским оккупантам. При этом он отметил, что украинцы не должны забывать, сколько усилий прикладывают люди для защиты страны.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

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"Важно никогда не забывать, как многие люди — разные люди — прилагают усилия для защиты нашего государства и украинцев, для сохранения Украины, устойчивости нашего государства, нашего общества и каждого и каждой из нас", — указал Зеленский.

При этом он поблагодарил каждого, кто заботиться об интересах Украины и украинцев.

Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украин. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украин. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украин. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украин. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал пять ключевых потребностей украинской армии для разгрома российской армии и боевиков "Л/ДНР". По его словам, ВСУ должны получить паритет в войне благодаря освоению современных военных технологий.

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