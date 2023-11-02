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Зеленський показав, як українські захисники героїчно воюють із російським ворогом

2 листопада 2023 12:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський показав, як українські захисники героїчно воюють із російським ворогом
Збройні сили України Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський показав, як українські захисники героїчно протистоять російським окупантам. При цьому він зазначив, що українці не повинні забувати, скільки зусиль докладають люди для захисту країни.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

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"Важливо ніколи не забувати, як багато людей — різних людей — докладають зусиль для захисту нашої держави та українців, для збереження України, стійкості нашої держави, нашого суспільства та кожного та кожної з нас", — зазначив Зеленський.

При цьому він подякував кожному, хто піклується про інтереси України та українців.

Збройні сили України
Збройні сили України. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Збройні сили України
Збройні сили України. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Збройні сили України
Збройні сили України. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Збройні сили України
Збройні сили України. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав п'ять ключових потреб української армії для розгрому російської армії та бойовиків "Л/ДНР". За його словами, ЗСУ мають отримати паритет у війні завдяки освоєнню сучасних військових технологій.

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