Зеленский показал кадры возведение фортификационных укреплений в Украине

Фортификации. Иллюстративное фото: Командование Объединенных сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский показал строительство фортификационных укреплений в Украине. По его словам, сначала в приоритете строительства таких сооружений на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Строительство фортификаций в Украине

"Строим защиту. Укрепляем каждое направление. Первый приоритет — фронт", — написал он.

Президент отметил, что максимальное внимание уделяется всем районам и областям, которые нуждаются в укреплении.

Зеленский поблагодарил каждого и каждую, кто строит, производит и обеспечивает украинскую силу.

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, во время интервью для телемарафона Зеленский рассказал, в частности, о строительстве фортификаций и проведении ротаций на фронте.

Также мы писали, что в Киевской ОВА отчитались о ситуации с безопасностью в регионе. Сейчас там наращивают работы по обустройству фортификационных сооружений.