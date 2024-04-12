Зеленский показал кадры возведение фортификационных укреплений в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский показал строительство фортификационных укреплений в Украине. По его словам, сначала в приоритете строительства таких сооружений на фронте.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Строительство фортификаций в Украине
"Строим защиту. Укрепляем каждое направление. Первый приоритет — фронт", — написал он.
Президент отметил, что максимальное внимание уделяется всем районам и областям, которые нуждаются в укреплении.
Зеленский поблагодарил каждого и каждую, кто строит, производит и обеспечивает украинскую силу.
Напомним, во время интервью для телемарафона Зеленский рассказал, в частности, о строительстве фортификаций и проведении ротаций на фронте.
Также мы писали, что в Киевской ОВА отчитались о ситуации с безопасностью в регионе. Сейчас там наращивают работы по обустройству фортификационных сооружений.
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