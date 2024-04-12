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Зеленский показал кадры возведение фортификационных укреплений в Украине

12 апреля 2024 10:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский показал кадры возведение фортификационных укреплений в Украине
Фортификации. Иллюстративное фото: Командование Объединенных сил ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский показал строительство фортификационных укреплений в Украине. По его словам, сначала в приоритете строительства таких сооружений на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Строим защиту. Укрепляем каждое направление. Первый приоритет — фронт", — написал он.

Президент отметил, что максимальное внимание уделяется всем районам и областям, которые нуждаются в укреплении.

Зеленский поблагодарил каждого и каждую, кто строит, производит и обеспечивает украинскую силу.

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Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, во время интервью для телемарафона Зеленский рассказал, в частности, о строительстве фортификаций и проведении ротаций на фронте.

Также мы писали, что в Киевской ОВА отчитались о ситуации с безопасностью в регионе. Сейчас там наращивают работы по обустройству фортификационных сооружений.

ВСУ
оккупанты
безопасность
война в Украине
фронт
наступление

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