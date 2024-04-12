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Зеленський показав кадри зведення фортифікаційних укріплень в Україні

12 квітня 2024 10:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський показав кадри зведення фортифікаційних укріплень в Україні
Фортифікації. Ілюстративне фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський показав будівництво фортифікаційних укріплень в Україні. За його словами, спершу в пріоритеті зведення таких споруд на фронті.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Будівництво фортифікацій в Україні

"Будуємо захист. Укріплюємо кожен напрямок. Перший пріоритет — фронт", — написав він.

Президент зауважив, що максимальна увага приділяється всім районам та областям, які потребують зміцнення.

Зеленський подякував кожному й кожній, хто будує, виробляє та забезпечує українську силу.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, під час інтерв'ю для телемарафону Зеленський розповів, зокрема, про будівництво фортифікацій та проведення ротацій на фронті.

Також ми писали, що в Київській ОВА відзвітували про безпекову ситуацію в регіону. Наразі там нарощують роботи з облаштування фортифікаційних споруд.  

ЗСУ
окупанти
безпека
війна в Україні
фронт
наступ

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