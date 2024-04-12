Зеленський показав кадри зведення фортифікаційних укріплень в Україні

Фортифікації. Ілюстративне фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський показав будівництво фортифікаційних укріплень в Україні. За його словами, спершу в пріоритеті зведення таких споруд на фронті.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Будівництво фортифікацій в Україні

"Будуємо захист. Укріплюємо кожен напрямок. Перший пріоритет — фронт", — написав він.

Президент зауважив, що максимальна увага приділяється всім районам та областям, які потребують зміцнення.

Зеленський подякував кожному й кожній, хто будує, виробляє та забезпечує українську силу.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, під час інтерв'ю для телемарафону Зеленський розповів, зокрема, про будівництво фортифікацій та проведення ротацій на фронті.

Також ми писали, що в Київській ОВА відзвітували про безпекову ситуацію в регіону. Наразі там нарощують роботи з облаштування фортифікаційних споруд.