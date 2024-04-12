Зеленський показав кадри зведення фортифікаційних укріплень в Україні
Президент України Володимир Зеленський показав будівництво фортифікаційних укріплень в Україні. За його словами, спершу в пріоритеті зведення таких споруд на фронті.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Будівництво фортифікацій в Україні
"Будуємо захист. Укріплюємо кожен напрямок. Перший пріоритет — фронт", — написав він.
Президент зауважив, що максимальна увага приділяється всім районам та областям, які потребують зміцнення.
Зеленський подякував кожному й кожній, хто будує, виробляє та забезпечує українську силу.
Нагадаємо, під час інтерв'ю для телемарафону Зеленський розповів, зокрема, про будівництво фортифікацій та проведення ротацій на фронті.
Також ми писали, що в Київській ОВА відзвітували про безпекову ситуацію в регіону. Наразі там нарощують роботи з облаштування фортифікаційних споруд.
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