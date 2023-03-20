Зеленский показал невероятных украинцев и рассказал, что нужно для мира в мире

Украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что нужно для гарантии мира других частей мира. К тому же глава государства опубликовал фотографии украинцев, которые живут в условиях полномасштабной войны.

Фото Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Когда украинский народ защитит себя, когда на нашей земле будет восстановлена сила Устава ООН, сила справедливости — это даст гарантии мира и для многих других частей мира", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, вчера, 19 марта, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил известную поэтессу Лину Костенко с днем рождения. Он также процитировал одно из ее стихов и показал жизнь украинцев во время войны.

Также мы писали, что 17 марта Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с участниками Ставки верховного главнокомандующего, где были обсуждены важные военные и политические вопросы, связанные с ситуацией на востоке страны.

Добавим, Владимир Зеленский обнародовал серию фото украинцев, которые уже больше года живут в условиях полномасштабного вторжения россии. В частности, на фото запечатлены военные и волонтеры.