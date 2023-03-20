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Зеленський показав неймовірних українців та розповів, що потрібно для миру в світі

20 березня 2023 12:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українці
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що потрібно для гарантії миру інших частин світу. До того ж глава держави опублікував світлини українців, які живуть в умовах повномасштабної війни.

Фото Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"Коли український народ захистить себе, коли на нашій землі буде відновлено силу Статуту ООН, силу справедливості — це дасть гарантії миру і для багатьох інших частин світу", — наголосив Зеленський.

Зеленский опубликовал фотографии украинцев

Зеленский опубликовал фотографии украинцев

Зеленский опубликовал фотографии украинцев

Зеленский опубликовал фотографии украинцев

Зеленский опубликовал фотографии украинцев

Зеленский опубликовал фотографии украинцев

Зеленский опубликовал фотографии украинцев

Зеленский опубликовал фотографии украинцев

Зеленский опубликовал фотографии украинцев

Нагадаємо, вчора, 19 березня, Президент України Володимир Зеленський привітав відому поетесу Ліну Костенко із днем народження. Він також процитував один із її віршів та показав життя українців під час війни.

Також ми писали, що 17 березня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з учасниками Ставки верховного головнокомандувача, де було обговорено важливі військові та політичні питання, пов'язані із ситуацією на сході країни.

Додамо, Володимир Зеленський оприлюднив серію фото українців, які уже більш ніж рік живуть в умовах повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, на фото зображені військові та волонтери.

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