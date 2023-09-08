Зеленский показал впечатляющие фото воинов боевой бригады Запорожского направления

Бойцы ВСУ на задании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский показал егерскую бригаду, которая защищает Запорожское направление. При этом украинский лидер поблагодарил бойцов за мощь и силу на этом направлении.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"71-я отдельная егерская бригада принимает участие в освобождении украинской земли в составе оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", — написал Зеленский.

При этом Президент Украины поблагодарил украинских воинов за их отвагу и мужество и уточнил, что враг точно чувствует, что такое украинская сила.

Бойцы ВСУ на задании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Боец ВСУ на задании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Боец ВСУ на задании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Боец ВСУ на задании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область. Там он вручил государственные награды украинским защитникам, в составе оперативно-тактической группировки "Донецк" отражают вторжение врага.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил личный состав подразделений Вооруженных сил Украины, которые сражаются на Запорожском направлении. Общаясь с бойцами, Глава государства вручил им военные награды за выдающиеся заслуги в обороне Украины.