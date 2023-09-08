Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский показал впечатляющие фото воинов боевой бригады Запорожского направления arrow

Зеленский показал впечатляющие фото воинов боевой бригады Запорожского направления

8 сентября 2023 16:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский показал впечатляющие фото воинов боевой бригады Запорожского направления
Бойцы ВСУ на задании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский показал егерскую бригаду, которая защищает Запорожское направление. При этом украинский лидер поблагодарил бойцов за мощь и силу на этом направлении.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Боевая бригада на Запорожском направлении

"71-я отдельная егерская бригада принимает участие в освобождении украинской земли в составе оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", — написал Зеленский.

При этом Президент Украины поблагодарил украинских воинов за их отвагу и мужество и уточнил, что враг точно чувствует, что такое украинская сила.

Бойцы ВСУ на задании
Бойцы ВСУ на задании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Бойцы ВСУ на задании
Боец ВСУ на задании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Бойцы ВСУ на задании
Боец ВСУ на задании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Бойцы ВСУ на задании
Боец ВСУ на задании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область. Там он вручил государственные награды украинским защитникам, в составе оперативно-тактической группировки "Донецк" отражают вторжение врага.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил личный состав подразделений Вооруженных сил Украины, которые сражаются на Запорожском направлении. Общаясь с бойцами, Глава государства вручил им военные награды за выдающиеся заслуги в обороне Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Инфекции, врачи на оккупированных территориях и работа во время войны. Эксклюзив с министром Ляшко

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз