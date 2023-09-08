Зеленський показав вражаючі фото воїнів бойової бригади Запорізького напрямку

Бійці ЗСУ на завданні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський показав єгерську бригаду, яка захищає Запорізький напрямок. При цьому український лідер подякував бійцям за міць та силу на цьому напрямі.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"71-а окрема єгерська бригада бере участь у звільненні української землі у складі оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", — написав Зеленський.

При цьому Президент України подякував українським воїнам за їхню відвагу і мужність і уточнив, що ворог точно відчуває, що таке українська сила.

Бійці ЗСУ на завданні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Боєць ЗСУ на завданні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Боєць ЗСУ на завданні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Боєць ЗСУ на завданні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Донецької області. Там він вручив державні нагороди українським захисникам, у складі оперативно-тактичного угрупування "Донецьк" відбивають вторгнення ворога.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський відвідав особовий склад підрозділів Збройних сил України, які борються на Запорізькому напрямку. Спілкуючись із бійцями, Глава держави вручив їм військові нагороди за визначні заслуги в обороні України.