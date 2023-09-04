Зеленский встретился с личным составом бригад ВСУ, которые сражаются на Запорожском направлении

Зеленский вручил награды украинским воинам. Фото: Zelenskiy / Official

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил личный состав подразделений Вооруженных сил Украины, которые сражаются на Запорожском направлении. Общаясь с бойцами, Глава государства вручил им военные награды за выдающиеся заслуги в обороне Украины.

Об этом Зеленский рассказал на своей официальной странице в Telegram.

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Президент Украины посетил расположение боевых подразделений

Президент рассказал, что посетил бойцов, сдерживающих врага в Запорожском направлении. Речь идет о командных пунктах боевых бригад, участвующих в отражении российской агрессии в составе оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Глава государства обратился со словами благодарности к воинам и отметил ту важную роль, которую играют эти подразделения в обороне Украины.



"148-я отдельная артиллерийская бригада, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 71-я отдельная егерская бригада. Спасибо за каждый ваш шаг на пути к победе Украины!", — сказал Президент.

Также он вручил бойцам военные награды.

Зеленский посетил боевых медиков

Глава государства также посетил боевых медиков и поблагодарил их за спасение жизней украинских воинов.

"Наши боевые медики. Большая благодарность за то, что сохраняете жизнь наших военных, возвращаете силу. Наши герои, проходящие лечение. Очень смело, что вы остаетесь в строю. Спасибо за этот ваш выбор — выбор защищать Украину. Желаю только здоровья и победы", — сказал Президент.

Как мы ранее сообщали, президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область . Там он вручил государственные награды украинским защитникам, в составе оперативно-тактической группировки "Донецк" отражают вторжение врага.