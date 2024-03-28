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Зеленский предупредил о большом наступлении россиян — когда он начнется

28 марта 2024 17:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский предупредил о большом наступлении россиян — когда он начнется
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот CBS News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о предстоящем наступлении российских захватчиков. Он ожидается в конце мая или начале июня.

Об этом Зеленское интервью CBS News в четверг, 28 марта.

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Россия готовит наступление

Президент подчеркнул, что сейчас украинские воины сумели стабилизировать сложную ситуацию на фронте, как сложилось в последнее время.

"Мы начинаем готовить бригады к важным необходимым для нас действиям, мы стабилизировали ситуацию. Она лучше, чем была два-три месяца назад",— сказал Зеленский.

Несмотря на это ситуация остается сложной, поскольку российские захватчики готовят новое большое наступление.

"Мы сообщаем нашим партнерам, что Россия готовится к контрнаступательным действиям. Это может быть конец мая, а может быть июнь. И к этому мы должны готовиться", — сообщил глава государства.

Он добавил, что для эффективного противодействия войскам РФ необходимо больше оружия от зарубежных партнеров.

"Наши партнеры очень радуются, когда нам удается стабилизировать. Они говорят, что у нас есть силы. Но мы говорим — нам нужно сейчас, нужно оружие, чтобы снаряжать бригады, которые будут потом выполнять боевые задачи", — пояснил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что российская армия готовится к новому большому контрнаступлению на фронте уже летом. Украине необходимо срочно мобилизовать большее количество людей и построить более надежную линию обороны.

Также мы писали, что эксперты отметили, что президент России не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города. Киев и Одесса до сих пор остаются целями Владимира Путина.

Владимир Зеленский
ВСУ
военная помощь
Украина
оккупанты
Россия

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