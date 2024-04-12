Зеленский презентовал в Черновцах экономическую платформу для отечественного ОПК
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Черновцы презентовал экономическую платформу "Сделано в Украине". Она ориентирована на развитие потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Зеленский представил платформу для развития украинского ОПК
Как заявил глава государства, проект платформы создан для развития потенциала украинских производителей.
"Сейчас приоритетом является оборонно-промышленный комплекс, потому что нам нужно быть быстрее врага. Но так же важен каждый бизнес, который дает рабочие места. Спасибо всем, кто продолжает работать и обеспечивает работой наших людей", — сказал он.
Визит Зеленского в Черновцы — последние новости
Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Черновцы , где встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев.
Стороны обсудили активизацию международной поддержки нашей страны, а президент во время выступления отметил, что сейчас главной задачей является защита жизни людей от российского террора.
А также глава государства побеседовал со студентами черновицких университетов о будущем Украины.
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