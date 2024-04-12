Зеленський презентував в Чернівцях економічну платформу для вітчизняного ОПК
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Чернівців презентував економічну платформу "Зроблено в Україні". Вона зорієнтована на розвиток потенціалу вітчизняного оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
Зеленський презентував платформу для розвитку українського ОПК
Як заявив глава держави, проєкт платформи створено для розвитку потенціалу українських виробників.
"Зараз пріоритетом є оборонно-промисловий комплекс, тому що нам потрібно бути швидшими за ворога. Але так само важливий кожен бізнес, який дає робочі місця. Дякую всім, хто продовжує працювати та забезпечує роботою наших людей", — сказав він.
Візит Зеленського в Чернівці — останні новини
Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Чернівців, де зустрівся з представниками Світового конгресу українців.
Сторони обговорили активізацію міжнародної підтримки нашої країни, а президент під час виступу зазначив, що зараз головним завданням є захист життя людей від російського терору.
А також глава держави поговорив зі студентами чернівецьких університетів про майбутнє України.
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