Зеленський презентував в Чернівцях економічну платформу для вітчизняного ОПК

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Чернівців презентував економічну платформу "Зроблено в Україні". Вона зорієнтована на розвиток потенціалу вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

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Як заявив глава держави, проєкт платформи створено для розвитку потенціалу українських виробників.

"Зараз пріоритетом є оборонно-промисловий комплекс, тому що нам потрібно бути швидшими за ворога. Але так само важливий кожен бізнес, який дає робочі місця. Дякую всім, хто продовжує працювати та забезпечує роботою наших людей", — сказав він.

Візит Зеленського в Чернівці — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Чернівців, де зустрівся з представниками Світового конгресу українців.

Сторони обговорили активізацію міжнародної підтримки нашої країни, а президент під час виступу зазначив, що зараз головним завданням є захист життя людей від російського терору.

А також глава держави поговорив зі студентами чернівецьких університетів про майбутнє України.