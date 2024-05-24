Зеленский приехал в Харьков — цель визита президента

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, находится с визитом в Харькове. Там украинский лидер провел совещание по оперативной обстановке в регионе.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Визит Зеленского в Харьков 24 мая

"Сегодня в Харькове. Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону", — говорится в сообщении.

Визит Зеленского в Харьков. Фото: Telegram/Zelenskiy

Так, Зеленский заслушал доклады по обороне области, в частности на Волчанском направлении, а также о восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание уделил обеспечению жильем людей, эвакуированных из населенных пунктов Харьковщины, которые страдают от вражеских обстрелов.

Визит Зеленского в Харьков. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Весь город, вся Харьковщина заслуживают нашей поддержки, благодарности, нашего уважения — как и каждая украинская громада, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь", — добавил он.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский показал ужасающие кадры последствий российских ракетных ударов по Харькову 23 мая. Там разрушена типография и сожжено 50 тыс. книг, есть погибшие и раненые.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что после первых незначительных успехов во время наступления на Харьковщине враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск.