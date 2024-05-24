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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Харьков

24 мая 2024 13:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский приехал в Харьков — цель визита президента
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, находится с визитом в Харькове. Там украинский лидер провел совещание по оперативной обстановке в регионе.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Визит Зеленского в Харьков 24 мая

"Сегодня в Харькове. Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону", — говорится в сообщении.

оперативная обстановка в Волчанске по состоянию на 24 мая
Визит Зеленского в Харьков. Фото: Telegram/Zelenskiy

Так, Зеленский заслушал доклады по обороне области, в частности на Волчанском направлении, а также о восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание уделил обеспечению жильем людей, эвакуированных из населенных пунктов Харьковщины, которые страдают от вражеских обстрелов.

Ситуация в Харьковской области на 24 мая
Визит Зеленского в Харьков. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Весь город, вся Харьковщина заслуживают нашей поддержки, благодарности, нашего уважения — как и каждая украинская громада, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь", — добавил он.

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Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский показал ужасающие кадры последствий российских ракетных ударов по Харькову 23 мая. Там разрушена типография и сожжено 50 тыс. книг, есть погибшие и раненые.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что после первых незначительных успехов во время наступления на Харьковщине враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск.

Владимир Зеленский
Харьковская область
война в Украине
фронт
наступление

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