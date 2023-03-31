Зеленский вспомнил события в Буче в годовщину ее деоккупации

Владимир Зеленский

31 марта 2022 Буча Киевской области была освобождена от российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил самый страшный день с начала полномасштабного вторжения рф.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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"Когда деоккупировали Бучу, мы увидели, что дьявол не где-то там — он на земле. Страшная правда о том, что происходило на временно оккупированных территориях, открылась миру", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что жертв этой войны никогда не забудут. Все российские убийцы будут привлечены к ответственности.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны на 400-й день полномасштабной войны, которую начала россия. Он подчеркнул, что готовятся шаги по приближению нашей победы.

Также мы писали, что 29 марта Президент Украины Владимир Зеленский выступил на втором Международном Саммите за демократию. В центре саммита оказалась Украина.

Добавим, Владимир Зеленский опубликовал серию фотографий из освобожденных населенных пунктов, демонстрируя ужасы, вызванные российской агрессией.